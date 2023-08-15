Коров и коз научили давать "убийственное" для ковида молоко

В Узбекистане стартовало производство иммунного молока, способного нейтрализовать ковид. Его дают коровы и козы, которые были привиты рекомбинантной вакциной, сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций республики.

По данным ведомства, работы по созданию такого продукта велись с 2021 года на базе фермерского хозяйства Panaev Farms в Нукусе. После вакцинации в сыворотке животных вырабатываются антитела, которые и нейтрализуют опасный вирус.