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15 августа, 09:32

Коров и коз научили давать "убийственное" для ковида молоко

Нейтрализующее ковид иммунное молоко начали производить в Узбекистане

В Узбекистане стартовало производство иммунного молока, способного нейтрализовать ковид. Его дают коровы и козы, которые были привиты рекомбинантной вакциной, сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций республики.

По данным ведомства, работы по созданию такого продукта велись с 2021 года на базе фермерского хозяйства Panaev Farms в Нукусе. После вакцинации в сыворотке животных вырабатываются антитела, которые и нейтрализуют опасный вирус.

"Свойства иммунного молока могут сохраняться в режиме пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градуса по Цельсию, а также выявлена возможность использования иммунного молока в лечебных целях", — добавили в министерстве.

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Между тем россиян предупредили о возможном росте заболеваемости ковидом осенью. Уже сейчас ВОЗ фиксирует резкий всплеск активности вируса.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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