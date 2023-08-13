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13 августа, 01:25

Россиян предупредили о грядущем подъёме заболеваемости ковидом

Учёный Зверев заявил о возможном подъеме заболеваемости CoViD-19 в октябре

В октябре в России может произойти подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

"Подъём заболеваемости обязательно будет осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь", — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Зверева, циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период. В связи с этим он предположил, что подъём заболеваемости CoViD-19 стоит ждать в октябре. Вместе с тем специалист призвал не особенно бояться новую линию омикрон-штамма коронавируса EG.5 ("эрис"). Учёный пояснил, что этот вариант мало чем отличается от других "омикронов".

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Обложка ©

Unsplash / Waldemar

Никита Никонов
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