Россиян предупредили о грядущем подъёме заболеваемости ковидом

В октябре в России может произойти подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

"Подъём заболеваемости обязательно будет — осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь", — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Зверева, циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период. В связи с этим он предположил, что подъём заболеваемости CoViD-19 стоит ждать в октябре. Вместе с тем специалист призвал не особенно бояться новую линию омикрон-штамма коронавируса EG.5 ("эрис"). Учёный пояснил, что этот вариант мало чем отличается от других "омикронов".