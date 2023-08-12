Ковид может изменить цвет ног у мужчин, заявили учёные

Длительный ковид влияет на цвет ног у мужчин. К такому выводу пришли учёные британского университета Лидса, результаты исследования которых опубликованы в журнале Lancet.

"Тридцатитрёхлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют..., зудят и темнеют", — говорится в сообщении журнала.

Указывается, что после перенесённого коронавируса ему диагностировали так называемый длительный ковид — состояние, при котором после болезни фиксируются среднесрочные и долгосрочные последствия. По данным ВОЗ, от долгого ковида страдают от 10 до 20 процентов людей, которые болели коронавирусом.

По словам мужчины, о котором идёт речь в статье, его ноги возвращаются в обычное состояние в положении лёжа. При этом ранее у него также диагностировали синдром ростральной ортостатической тахикардии, для которого характерно повышение частоты сердечных сокращений при изменении положения тела из горизонтального на вертикальное.

Проводя исследование, медики установили, что мужчина страдает нарушением работы вегетативной системы. Это, как было установлено, связано с CoViD-19. В результате выяснилось, что изменение цвета ног происходит из-за скопления венозной крови. В итоге пациенту посоветовали употреблять больше жидкости и соли, а также делать упражнения для укрепления мышц.