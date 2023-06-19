"Подарок" от ковида: У переболевших начали чаще выявлять рак

Врач-иммунолог Владимир Болибок призвал не забывать о коронавирусе. По его словам, людей по-прежнему госпитализируют и, к сожалению, они продолжают умирать от данной инфекции. Также ещё обострена проблема постковида, когда после перенесённого заболевания у пациентов развиваются тяжёлые осложнения, которые нередко приводят к летальному исходу.

"Чаще всего люди страдают сосудистыми заболеваниями и аутоиммунными, также онкология растёт. Прибавка составила в 2–2,5 раза. Эти все проблемы создала нам пандемия коронавируса", — сказал Болибок в беседе с "Тульской службой новостей".

Медик призвал соотечественников прививаться и ревакцинироваться против CoViD-19. В зоне риска, как напомнил врач, находятся пенсионеры, а также люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением, раком и заболеваниями почек.