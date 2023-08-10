В мире резко подскочила заболеваемость ковидом, предупредили в ВОЗ
ВОЗ: Заболеваемость CoViD-19 в мире за последний месяц подскочила до 80%
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с 10 июля по 6 августа выросло на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Количество летальных исходов, по данным организации, уменьшилось на 57%.
Также отмечается, что специалисты зарегистрировали в мире за четыре недели 1 492 210 случаев заражения и 2 560 летальных исходов. В организации отметили, что больше всего заболевших за этот срок было выявлено в Республике Корея — 1 278 065. А в Бразилии зарегистрировано больше всего умерших. С 10 июля по 6 августа там умерли 500 человек.
В ВОЗ констатировали, что CoViD-19 "остаётся крупной угрозой", несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, объявленного организацией 5 мая.
Ранее Лайф сообщал, что ВОЗ начала наблюдение за относительно новым вариантом коронавируса. Он получил название EG.5 "эрис".
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