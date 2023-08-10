В мире резко подскочила заболеваемость ковидом, предупредили в ВОЗ

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с 10 июля по 6 августа выросло на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Количество летальных исходов, по данным организации, уменьшилось на 57%.

Также отмечается, что специалисты зарегистрировали в мире за четыре недели 1 492 210 случаев заражения и 2 560 летальных исходов. В организации отметили, что больше всего заболевших за этот срок было выявлено в Республике Корея — 1 278 065. А в Бразилии зарегистрировано больше всего умерших. С 10 июля по 6 августа там умерли 500 человек.