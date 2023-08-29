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29 августа, 13:21

Число жертв "болезни легионеров" в Польше увеличилось до 14

РАР: Число летальных исходов от легионеллёза в Польше выросло до 14

В Польше зафиксировано 14 летальных исходов из-за легионеллёза, известного как "болезнь легионеров". Об этом свидетельствуют данные санэпидемической службы города Жешув, где произошла вспышка.

"Умерли 14 человек, инфицированных бактерией Legionella pneumophila, заражение подтверждено ещё у 159 пациентов", — приводит агентство РАР сообщение ведомства.

"Болезнь легионеров" начала охватывать Польшу

"Болезнь легионеров" начала охватывать Польшу

Напомним, в окрестностях польского города Жешув как минимум восемь человек скончались от легионеллёза — одной из тяжёлых форм пневмонии. По данным на 26 августа, госпитализировано 127 человек. В Польше допускают, что инфекция могла начать распространяться с расположенной поблизости базы НАТО. Позднее заражённый завёз "болезнь легионеров" с юга Польши на восток.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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