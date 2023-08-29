Число жертв "болезни легионеров" в Польше увеличилось до 14

В Польше зафиксировано 14 летальных исходов из-за легионеллёза, известного как "болезнь легионеров". Об этом свидетельствуют данные санэпидемической службы города Жешув, где произошла вспышка.

Напомним, в окрестностях польского города Жешув как минимум восемь человек скончались от легионеллёза — одной из тяжёлых форм пневмонии. По данным на 26 августа, госпитализировано 127 человек. В Польше допускают, что инфекция могла начать распространяться с расположенной поблизости базы НАТО. Позднее заражённый завёз "болезнь легионеров" с юга Польши на восток.