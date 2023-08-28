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28 августа, 16:20

"Болезнь легионеров" начала охватывать Польшу

RMF: Обнаруженная на юге Польши "болезнь легионеров" распространяется по стране

Вспышка легионеллёза, известного как "болезнь легионеров", которая была зафиксирована на юге Польши, начала распространяться и на другие регионы страны. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Новый случай заражения обнаружен в Малопольском воеводстве. В этом регионе женщина из центра по уходу за престарелыми людьми была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, она инфицировалась после использования воды из водопровода. Местные власти уже организовали кризисный штаб, который должен разработать дальнейшие меры по борьбе с распространением смертельной инфекции.

Заражённый завёз смертельную "болезнь легионеров" с юга Польши на восток

Заражённый завёз смертельную "болезнь легионеров" с юга Польши на восток

Напомним, в окрестностях польского города Жешув как минимум восемь человек скончались от легионеллёза — одной из тяжёлых форм пневмонии. По последним данным, госпитализировано 127 человек. В Польше допускают, что инфекция могла начать распространяться с расположенной поблизости базы НАТО.

Обложка ©

Freepik / DCStudio

Наталья Исакова
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