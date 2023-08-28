"Болезнь легионеров" начала охватывать Польшу

Вспышка легионеллёза, известного как "болезнь легионеров", которая была зафиксирована на юге Польши, начала распространяться и на другие регионы страны. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Новый случай заражения обнаружен в Малопольском воеводстве. В этом регионе женщина из центра по уходу за престарелыми людьми была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, она инфицировалась после использования воды из водопровода. Местные власти уже организовали кризисный штаб, который должен разработать дальнейшие меры по борьбе с распространением смертельной инфекции.