Прилипали к экранам: 7 самых любимых программ на телевидении СССР у советских граждан

Советский Союз остаётся в сердцах миллионов российских граждан приятным и немного грустным воспоминанием о стабильной жизни и уверенности в завтрашнем дне. Во многом этому способствовали замечательные регулярные передачи на телевидении в СССР, которые с особой внимательностью смотрела вся страна, ведь информации в то время было не так много, как в сегодняшнем современном мире. Давайте вспомним самые популярные и интересные советские телепередачи, которые приковывали нас к экранам.

1. "Ералаш"

Пометка для зумеров: "Ералаш" — это юмористический киножурнал, который был запущен в 1974 году и стал одним из самых популярных детских программ в СССР. "Ералаш" был не просто телешоу, это было событие для каждого советского ребёнка. Целый праздник с его остроумными скетчами и очаровательными детьми-актёрами. Весёлые выходки, глупые шалости и запоминающиеся мелодии сделали эту телепередачу настоящей любимицей как среди детей, так и среди взрослых. Кстати, изначально это была чисто киношная затея, чтобы показывать перед сеансом смешные сценки из жизни школьников. Затем всё это с успехом перекочевало в телевизор. Наснимали "Ералашей" бешеное количество. С 1974 года выходило где-то по дюжине скетчей ежегодно, часть из них стала народной классикой. В каких-то снимались знаменитости, в каких-то — будущие знаменитости.

2. "Кабачок "13 стульев"

"Кабачок "13 стульев" — эстрадно-развлекательная телепередача, выходившая в студии, стилизованной под польское кафе. Там были сценки и юмористические монологи. Фото © ТАСС / Игорь Зотин и Борис Кавашкин

"Кабачок "13 стульев" — самый продолжительный телевизионный сериал в истории Советского Союза по количеству серий и хронометражу. Программа пользовалась невиданной популярностью. Эта эстрадно-развлекательная юмористическая телепередача выходила в эфир с 16 января 1966 года по 4 октября 1980 года. Местом действия была студия, стилизованная под польское кафе — кабачок. Там действующие лица разыгрывали сценки, произносили монологи, заимствованные из юмористических журналов союза стран. Шутки, честно говоря, были так себе. По крайней мере, с высоты сегодняшнего дня. По сравнению с юмором, используемым в "Кабачке "13 стульев", Петросян — это просто стендап-комик уровня Луи Си Кея. Репризы перемежались песнями восточноевропейской эстрады, под которые открывали рты артисты Московского театра эстрады. И это была реально одна из самых популярных передач в СССР.

3. "Утренняя почта"

В субботу и воскресенье выходила пробуждающая телепрограмма для взрослых "Утренняя почта". Она ассоциировалась с прекрасным и свободным началом дня, добрым юмором и забавными скетчами. Идея такая: на телевидение пишут письма с музыкальными заявками, а оно их выполняет. Ведущий Юрий Николаев зачитывал корреспонденцию, шутливо её комментировал, а ещё выдавал в эфир нарезку юморесок и популярной музыки. В период расцвета этого проекта благодаря еженедельным трансляциям музыкальных новинок люди могли записать на магнитофон любимые песни. Многие так и делали! Садились перед телевизором, включали свои катушечные магнитофоны и ждали, когда начнётся песня, которую они хотели заполучить в свою музыкальную коллекцию. Просмотр программы за чашкой утреннего кофе стал для многих заветным ритуалом. Передача стабильно выходила в эфир до середины 90-х.

4. "АБВГДейка"

"АБВГДейка" — учебная программа в формате игрового спектакля, а в качестве учеников выступали клоуны. Фото © Фотохроника ТАСС

Кроме заставки бывшие советские дети, вероятно, уже мало чего об этой программе помнят. А мы напомним! Это было учебное телешоу. Формат передачи — уроки в форме игрового спектакля, а в качестве учеников выступали клоуны. Заморскую учебно-развлекательную детскую программу в 1974 году в Америке подсмотрела тогдашняя начальник Управления дошкольного воспитания Министерства просвещения СССР Роза Курбатова. Главное отличие "АБВГДейки" в том, что герои здесь не куклы, как у американцев, а клоуны. Именно Успенский предложил первый состав и имена клоунов-учеников: Сеня, Таня, Саня и Владимир Иванович. Их сыграли Семён Фарада, Татьяна Непомнящая, Александр Филиппенко и Владимир Точилин. Этот состав записал 20 выпусков передачи, которые демонстрировали с повторами около трёх годиков. Кстати, программа просуществовала аж 45 лет! Выходила она с 4 января 1975-го по 25 января 2020 года.

5. "Очевидное – невероятное"

"Очевидное – невероятное" — это передача о феноменах природы и науке, которая выходила с 1980 по 2001 год. В этой программе рассказывались интересные факты о природных явлениях, научных открытиях и загадках мира. Это было главное развлечение для гиков. Чёрные дыры, Тунгусский метеорит, квантовая физика и аномалии человеческой физиологии. Иногда там рассказывали о Бермудском треугольнике, пирамидах майя и пустынях Наски. Передачу с 1973 года вёл профессор Сергей Петрович Капица. Наверное, самое заумное, что родило телевидение Советского Союза, но, несмотря на это, телепередача пользовалась бешеным успехом.

6. "Вокруг смеха"

"Вокруг смеха" — развлекательная передача. В этой программе показывали смешные сценки, юмористические номера, а также выступления комиков. Фото © Фотохроника ТАСС / Игорь Зотин и Пётр Носов

"Вокруг смеха" — развлекательная передача, которая выходила на экраны с 1972 по 2001 год. В этой программе показывали смешные сценки, юмористические номера, а также выступления комиков. Пожалуй, это было самое остроумное шоу советского телевидения с необычайно колоритным, тощим, как палка, ведущим поэтом-пародистом Александром Ивановым. Однако, когда на ТВ всё уже стало разрешено, передача оказалась не такой уж и смешной и умерла естественной смертью. Зато она превратилась в трамплин, который вывел в свет и сделал знаменитыми никому не известных юмористов.

7. "Что? Где? Когда?"

"Что? Где? Когда?" — интеллектуальная игра-викторина, которая была запущена в 70-х. Хотя это была не просто викторина, это была полноценная умственная тренировка, оставляющая советского зрителя одновременно озадаченным и удивлённым. Выпускалось это чудо в эфир с 1975 года. В передаче команды участников отвечали на сложные вопросы из разных областей знаний. Они должны были проявить эрудицию, логику и способность к быстрому мышлению. Идея проста: собирались умные люди, отвечали на вопросы других умных людей и получали в качестве призов не магнитолы и ключи от машин, а книги. Передача "Что? Где? Когда?" стала популярной и получила признание как в СССР, так и за его пределами. Пожалуй, эта викторина — самая прогрессивная и стильная передача доперестроечного телевидения.