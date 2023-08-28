В США 13-летний кот Кит Кат девять раз прыгнул через скакалку за одну минуту, что стало рекордом по прыжкам через скакалку среди его сородичей. Это достижение теперь включено в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в пресс-службе организации.

Кот из США побил мировой рекорд по прыжкам через скакалку. Видео © Telegram / Guinness world records

Дрессировщица Триша Сейфрид из штата Миссури научила пушистого рекордсмена выполнять различные трюки ещё в раннем детстве. Помимо прыжков через скакалку Кит Кат умеет выполнять ещё 20 других команд, в том числе махать лапами, вращаться на месте, мяукать по команде, подходить к отметке и давать лапу.

"Прыжки через скакалку, безусловно, — его самый впечатляющий трюк, однако из-за его возраста мы сейчас сводим прыжки к минимуму. Сегодня, думаю, его любимый трюк — это "Дай пять", — поделилась хозяйка кота.