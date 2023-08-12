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12 августа, 09:34

Нет одиночеству и стрессу: Психолог рассказала, как домашние питомцы влияют на психику хозяев

Психолог Лобанова: Домашние питомцы помогают справиться с апатией и депрессией

Наличие домашнего животного способно снизить риск возникновения апатии и депрессии у их хозяев, рассказала в беседе с Лайфом нейропсихолог, медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова. При этом, как отметила эксперт, благотворное влияние питомца на владельца проявляется в случае, если между ними есть гармоничная связь.

Собеседница Лайфа также привела данные исследований, согласно которым поглаживания питомца снимают невротические или стрессовые реакции, а ещё способствуют снижению частоты сердцебиения и даже артериального давления.

"Дополнительные исследования также выявили, что владельцы кошек и собак проявляют улучшенную когнитивную производительность, особенно в области решения математических задач. Они испытывают меньше тревоги и демонстрируют более высокую эффективность при выполнении поставленных задач. Это свидетельствует о том, что нервная система владельцев домашних животных обладает большей гибкостью и развитыми адаптационными механизмами", — добавила Лобанова.

По словам психолога, питомцы также помогают справиться с чувством одиночества. К примеру, если человек живёт один, то животное может стать для него идеальным компаньоном. У владельца пушистика возникает ощущение значимости и нужности, а тревога и напряжение снижаются. Кроме того, собачникам приходится выходить на улицу как минимум дважды за день, а это хорошая кардионагрузка на свежем воздухе, резюмировала Лобанова.

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Ольга Годуненко
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