"Мя-мя-мя", "брррр-а-а-а-а": Зоопсихолог вывела на чистую воду тиктокера, "научившегося" говорить по-кошачьи

В "Тиктоке" набирают популярность ролики американца Алека Ньюмана, который обучает "кошачьему языку" всех желающих. Пользователи не только лайкают видеоуроки, но и тестируют полученные навыки на собственных питомцах. И, как утверждают многие, всё работает.

Тиктокер Алек Ньюман утверждает, что он расшифровал кошачий язык. Видео © TikTok / Alecanewman

Итак, по версии Ньюмана, приглашение кота к столу звучит примерно как "мя-мя-мя", "тссст" — это "хватит кусаться". "Мя-э" означает требовательный аналог фразы "Подойди ко мне", а "брррр-а-а-а-а" — то же самое, но в мягкой форме. Однако зоопсихолог и специалист по поведению кошек Анна Орлова считает, что питомцы в действительности не понимают эти "фразы". По её мнению, вероятнее всего, Ньюман выдрессировал животное подбегать к нему, когда он мяукает и издаёт прочие звуки.

"Одно из моих предположений, что тиктокер именно так научил кошку подбегать к нему, когда он мяукает. Добавлю, что любая кошка может среагировать на "мяу" чисто инстинктивно, так как звук мяуканья привлекает её внимание. Она может подбежать к вам, чтобы "спросить": "А что происходит?" Впрочем, человек может дрессировать кошку, используя не только "мяу", но и другие звуки", — приводит слова Орловой газета "Аргументы и факты".