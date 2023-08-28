10 таких толстеньких животных, глядя на которых понимаешь, что хорошего питомца должно быть много
Что делает питомцев милыми? Ушки на макушке? Или, может быть, мягкие лапки? Пушистые герои этой подборки выбрали другую стратегию. Пухляши точно завоюют ваше сердце.
"Пухленький и счастливый котик", — Hallucinatory_Peguin
Фото © Reddit / Hallucinatory_Peguin
"Эта улыбающаяся выдра просто хотела поздороваться", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / r/aww
"Шиншилла — чемпионка по милоте", — GoldenChinchilla.
Фото © Reddit / GoldenChinchilla
"Поняш-пухляш", — Palifaith.
Фото © Reddit / Palifaith
"Щеканчик", — 295DVRKSS.
Фото © Reddit / 295DVRKSS
"Только посмотрите на этого очаровашку", — idkwhybut22.
Фото © Reddit / idkwhybut22
"Эти щёчки!" — Zeig6975.
Фото © Reddit / Zeig6975
"Толстенький и счастливый!" — jromeit.
Фото © Reddit / jromeit
"А пухленьких тигрят вы когда-нибудь видели?" — hraycroft95.
Фото © Reddit / hraycroft95
"Только посмотрите на эти щёчки!" — Waeningrobert.
Фото © Reddit / Waeningrobert