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28 августа, 15:30

10 таких толстеньких животных, глядя на которых понимаешь, что хорошего питомца должно быть много

Что делает питомцев милыми? Ушки на макушке? Или, может быть, мягкие лапки? Пушистые герои этой подборки выбрали другую стратегию. Пухляши точно завоюют ваше сердце.

"Пухленький и счастливый котик", — Hallucinatory_Peguin

Фото © Reddit / Hallucinatory_Peguin

Фото © Reddit / Hallucinatory_Peguin

"Эта улыбающаяся выдра просто хотела поздороваться", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / r/aww

Фото © Reddit / r/aww

"Шиншилла — чемпионка по милоте", — GoldenChinchilla.

Фото © Reddit / GoldenChinchilla

Фото © Reddit / GoldenChinchilla

"Поняш-пухляш", — Palifaith.

Фото © Reddit / Palifaith

Фото © Reddit / Palifaith

"Щеканчик", — 295DVRKSS.

Фото © Reddit / 295DVRKSS

Фото © Reddit / 295DVRKSS

"Только посмотрите на этого очаровашку", — idkwhybut22.

Фото © Reddit / idkwhybut22

Фото © Reddit / idkwhybut22

"Эти щёчки!" Zeig6975.

Фото © Reddit / Zeig6975

Фото © Reddit / Zeig6975

"Толстенький и счастливый!" jromeit.

Фото © Reddit / jromeit

Фото © Reddit / jromeit

"А пухленьких тигрят вы когда-нибудь видели?" hraycroft95.

Фото © Reddit / hraycroft95

Фото © Reddit / hraycroft95

"Только посмотрите на эти щёчки!" Waeningrobert.

Фото © Reddit / Waeningrobert

Фото © Reddit / Waeningrobert

10 фотонамёков, что вам тоже пора завести миниатюрную свинку

10 фотонамёков, что вам тоже пора завести миниатюрную свинку

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Reddit / Palifaith / r/aww

Сергей Трофимов
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