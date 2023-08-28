В Санкт-Петербурге у Государственного педиатрического университета торжественно открыли скульптуру под названием "Ожидание новой жизни". Предполагается, что монумент станет талисманом для будущих мам и врачей.

В Петербурге открыли скульптуру-талисман для будущих мам и врачей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", создатель памятника Олег Жениленко долгое время не мог найти место для своего творения. В итоге выбор пал на Государственный педиатрический университет. На церемонии открытия монумента присутствовали многодетные мамы, врачи, студенты и члены правительства.

"Эта композиция является олицетворением действительно рождения новой жизни. Вы знаете, что Петербург и наш университет являются лидерами педиатрической службы в стране. У нас ежегодно рождается две тысячи детей, а сам университет является лидером по количеству студентов. Здесь обучаются семь тысяч студентов", — отметил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Он добавил, что сегодня Петербург может похвастаться высокими показателями по уровню медицинской помощи детям и их родителям. Кроме того, в городе зафиксирован самый низкий в РФ уровень младенческой смертности.