В Петербурге более 20 медиков помогали женщине родить тройню

В одном из роддомов Санкт-Петербурга на свет появилась тройня. Родить двух сыновей-близнецов и дочку новоиспечённой маме Дарье Шкварец помогали более 20 различных специалистов.

Более 20 медиков помогали петербурженке родить тройню. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Во время операции было больше 20 сотрудников. Потому что на каждого ребёнка по три человека — реаниматолог, неонатолог, неонатальная сестра — это уже сразу девять. Акушеры, два анестезиолога. Три врача операционной бригады", — отметил главврач роддома № 17 Антон Михайлов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

При рождении малыши весили по три килограмма, то есть они доношенные, что бывает весьма редко в такой ситуации. Родители тройни — Дарья и Владимир — поженились в декабре прошлого года. Изначально пара планировала только одного ребёнка, но получилось такое чудо. Над именами пришлось долго думать. В итоге малышей назвали Александр, Владимир и Эвелина.