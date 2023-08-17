Регион

Уведомления отключены

17 августа, 16:06

В Петербурге более 20 медиков помогали женщине родить тройню

В одном из роддомов Санкт-Петербурга на свет появилась тройня. Родить двух сыновей-близнецов и дочку новоиспечённой маме Дарье Шкварец помогали более 20 различных специалистов.

Более 20 медиков помогали петербурженке родить тройню. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Во время операции было больше 20 сотрудников. Потому что на каждого ребёнка по три человека — реаниматолог, неонатолог, неонатальная сестра это уже сразу девять. Акушеры, два анестезиолога. Три врача операционной бригады", отметил главврач роддома № 17 Антон Михайлов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

При рождении малыши весили по три килограмма, то есть они доношенные, что бывает весьма редко в такой ситуации. Родители тройни — Дарья и Владимир — поженились в декабре прошлого года. Изначально пара планировала только одного ребёнка, но получилось такое чудо. Над именами пришлось долго думать. В итоге малышей назвали Александр, Владимир и Эвелина.

Четвероклассница из Новосибирска родила ребёнка

Четвероклассница из Новосибирска родила ребёнка

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила поднять выплаты за тройню, четверняшек и пятерняшек. По её мнению, за рождение двойни государство должно выплачивать до 350 тысяч рублей, за четверняшек — до 500 тысяч рублей, за пятерняшек — до одного миллиона рублей.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров