Четвероклассница из Новосибирска родила ребёнка

В Новосибирске 11-летняя школьница родила ребёнка, она стала самой молодой мамой в регионе за последнее десятилетие. Об этом сообщила замглавы Минздрава Новосибирской области Татьяна Анохина в беседе с kp.ru.

"Самая маленькая девочка, которая у нас родила, — ей было 11 лет. За десять лет это был один такой случай. Ребёнок был здоров", — сказала она.

Сейчас о судьбе ребёнка, которого родила самая молодая мама в области, ничего не известно. По словам Анохиной, ежегодно в регионе происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних. Если же говорить про подростков 15–17 лет, то каждый год примерно десять ребят становятся родителями, добавила замминистра.