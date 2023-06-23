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23 июня, 16:50

Названо число рождённых вне брака российских детей

Росстат: 22,8% детей в России в 2022 году родились вне брака

В 2022 году в России вне брака родилось более 297 тысяч младенцев — это почти четверть (22,8%) от общего числа новорождённых, свидетельствуют данные статистического бюллетеня "Естественное движение населения РФ за 2022 год", опубликованные на сайте Росстата.

По информации ведомства, всего в прошлом году в РФ появилось на свет 1 306 162 ребёнка, из них 297 011 младенцев родились вне брака. Чаще всего вне замужества рожают женщины от 30 до 34 лет — 73 386 младенцев в 2022 году. При этом данная возрастная категория лидирует по числу рождённых. В прошлом году такие женщины дали жизнь 377,2 тысячи детей. Матери младше 14 лет родили 236 детей, а старше 50 лет — 339.

Жительница подмосковного Наро-Фоминска родила 14-го ребёнка

Жительница подмосковного Наро-Фоминска родила 14-го ребёнка

Ранее сообщалось, что средний возраст вступающих в брак россиян за последние десять лет вырос более чем на год. Эксперты, опрошенные Росстатом, считают, что виной таким тенденциям демографическая яма, с которой наша страна столкнулась в 1990–2000-х годах.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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