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Опубликовано 18 августа 2023, 16:34

В ГД опровергли слухи о том, что маткапитал перестанут выдавать состоятельным семьям

Депутат Бессараб заверила, что в России не изменят правила выдачи маткапитала

В России не будут отменять материнский капитал для семей с высоким уровнем дохода, потому что финансовое состояние всегда может измениться. Об этом Ura.ru рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сегодня хорошее материальное положение. Завтра ребёнок вырастет, и всякое случается. Были ситуации, когда ребёнок остаётся один, потому что родители ушли из жизни. Ребёнок получит семейный капитал и продолжит обучение", — пояснила она.

Депутат добавила, что в стране действуют отдельные виды помощи для семей с низким уровнем доходов. В этих случаях выплаты осуществляются исходя из материального положения, однако маткапитал полагается каждому ребёнку, так как здесь речь идёт не о поощрении или награждении, а о поддержке, заключила Бессараб.

В Госдуме раскрыли, как скоро материнский капитал будет составлять миллион рублей
В Госдуме раскрыли, как скоро материнский капитал будет составлять миллион рублей

Ранее сообщалось, что в России предложили разрешить женщинам тратить материнский капитал на получение образования. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение в Госдуму вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов.

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ТАСС / Олег Елков

Татьяна Миссуми
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