В ГД опровергли слухи о том, что маткапитал перестанут выдавать состоятельным семьям

В России не будут отменять материнский капитал для семей с высоким уровнем дохода, потому что финансовое состояние всегда может измениться. Об этом Ura.ru рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сегодня хорошее материальное положение. Завтра ребёнок вырастет, и всякое случается. Были ситуации, когда ребёнок остаётся один, потому что родители ушли из жизни. Ребёнок получит семейный капитал и продолжит обучение", — пояснила она.

Депутат добавила, что в стране действуют отдельные виды помощи для семей с низким уровнем доходов. В этих случаях выплаты осуществляются исходя из материального положения, однако маткапитал полагается каждому ребёнку, так как здесь речь идёт не о поощрении или награждении, а о поддержке, заключила Бессараб.