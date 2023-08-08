Россиянкам могут разрешить тратить маткапитал на образование

В России предложили разрешить женщинам тратить материнский капитал на получение образования. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение в Госдуму вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов.

Так, парламентарий предложил добавить в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" норму, благодаря которой женщины смогут частично или полностью использовать средства материнского капитала на получение образования. Вместе с тем Чернышов хочет разрешить этими деньгами оплачивать услуги в негосударственных образовательных учреждениях с лицензией.

Автор проекта выразил уверенность, что благодаря его инициативе удастся создать благоприятные условия для роста рождаемости и улучшения положения женщин на рынке труда. Более того, по его словам, у россиянок появится шанс повысить социальный статус, это также даст больше уверенности в завтрашнем дне.

"Направление маткапитала на обучение мамы — это выгодная и надёжная инвестиция, которая многократно окупится в дальнейшем", — заявил Чернышов в своём телеграм-канале.