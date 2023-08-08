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Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 10:56

Россиянкам могут разрешить тратить маткапитал на образование

В Госдуму внесли законопроект о праве женщин тратить маткапитал на образование

В России предложили разрешить женщинам тратить материнский капитал на получение образования. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение в Госдуму вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов.

Так, парламентарий предложил добавить в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" норму, благодаря которой женщины смогут частично или полностью использовать средства материнского капитала на получение образования. Вместе с тем Чернышов хочет разрешить этими деньгами оплачивать услуги в негосударственных образовательных учреждениях с лицензией.

Автор проекта выразил уверенность, что благодаря его инициативе удастся создать благоприятные условия для роста рождаемости и улучшения положения женщин на рынке труда. Более того, по его словам, у россиянок появится шанс повысить социальный статус, это также даст больше уверенности в завтрашнем дне.

"Направление маткапитала на обучение мамы — это выгодная и надёжная инвестиция, которая многократно окупится в дальнейшем", — заявил Чернышов в своём телеграм-канале.

В Госдуме раскрыли, как скоро материнский капитал будет составлять миллион рублей
В Госдуме раскрыли, как скоро материнский капитал будет составлять миллион рублей

А ранее в Госдуме предложили разрешить использовать средства материнского капитала в качестве банковского вклада, с которого в будущем можно будет получать проценты. На сегодняшний день 0,55 триллиона рублей (20,7%) маткапитала остаются неиспользуемыми из-за того, что семьи не могут распорядиться им целевым образом. Однако в случае принятия закона с лежащих на счету средств будет толк.

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ТАСС / Булкин Сергей

Николь Вербер
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