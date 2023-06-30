В Госдуме раскрыли, как скоро материнский капитал будет составлять миллион рублей
Депутат Буцкая: К 2026 году размер маткапитала может приблизиться к миллиону
Размер материнского капитала к 2026 году может приблизиться к одному миллиону рублей. Об этом рассказала журналистам первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Она напомнила, что на протяжении нескольких лет сумма маткапитала в России вообще не индексировалась. Потом было принято решение его индексировать, а с прошлого года — по фактической инфляции. В 2025 году за второго ребёнка россиянками будет положено уже 864,1 тысячи рублей.
"Я думаю, что к 2026 году размер материнского капитала может приблизиться к миллиону", — приводит слова Буцкой URA.ru.
Напомним, что в этом году размер материнского капитала тоже вырос и составил 587 тысяч рублей на первого ребёнка и 775,6 тысячи на второго. Увеличилась также сумма единовременного пособия при рождении малыша, а также ежемесячного пособия по уходу. Впрочем, в России есть много широко известных социальных программ, кроме материнского капитала, о которых знают не все. Подробнее о них — в материале Лайфа.