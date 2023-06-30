В Госдуме раскрыли, как скоро материнский капитал будет составлять миллион рублей

Размер материнского капитала к 2026 году может приблизиться к одному миллиону рублей. Об этом рассказала журналистам первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Она напомнила, что на протяжении нескольких лет сумма маткапитала в России вообще не индексировалась. Потом было принято решение его индексировать, а с прошлого года — по фактической инфляции. В 2025 году за второго ребёнка россиянками будет положено уже 864,1 тысячи рублей.

"Я думаю, что к 2026 году размер материнского капитала может приблизиться к миллиону", — приводит слова Буцкой URA.ru.