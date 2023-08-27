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27 августа, 12:00

10 фотонамёков, что вам тоже пора завести миниатюрную свинку

Котики, собачки или попугаи — всё это так банально! Почему бы не завести себе не только супермилого, но и необычного питомца? Показываем наглядно, почему минипиги рулят.

"Просто куча спящих поросят", — lnfinity.

Фото © Reddit / lnfinity

Фото © Reddit / lnfinity

"Лил Пигги", — the_internet_clown.

Фото © Reddit / the_internet_clown

Фото © Reddit / the_internet_clown

"Просто мопс дремлет вместе со свинкой..." deannatroi.

Фото © Reddit / deannatroi

Фото © Reddit / deannatroi

"Поросёнок делает: P", — IlConteiacula.

Фото © Reddit / IlConteiacula

Фото © Reddit / IlConteiacula

"Знакомьтесь, это минипиг моей коллеги Бекончик. Он загорает", пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Моя домашняя свинья исследовала задний двор, когда я там пинал мяч. В один момент я неуклюже наступил на лодыжку (потом выяснилось, что сломал её). Свинка подбежала и, увидев, что мне больно, побежала за моей мамой домой😄", — LoganBryantAlex.

Фото © Reddit / LoganBryantAlex

Фото © Reddit / LoganBryantAlex

"Вот вам фотография моей мамы, держащей улыбающегося поросёнка", — tri_sect.

Фото © Reddit / tri_sect

Фото © Reddit / tri_sect

"Я просто счастливый поросёнок", — PM_ME_BISQUITS.

Фото © Reddit / PM_ME_BISQUITS

Фото © Reddit / PM_ME_BISQUITS

"Спящий поросёнок с соответствующей игрушкой :)", — livinunderwater.

Фото © Reddit / livinunderwater

Фото © Reddit / livinunderwater

"Поросячья банда", — Palifaith.

Фото © Reddit / Palifaith

Фото © Reddit / Palifaith

Как быстро растут щенки: 15 таких милых пёселей-старичков, не умиляться которым невозможно

Как быстро растут щенки: 15 таких милых пёселей-старичков, не умиляться которым невозможно

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Reddit / Palifaith

Сергей Трофимов
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