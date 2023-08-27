10 фотонамёков, что вам тоже пора завести миниатюрную свинку

"Моя домашняя свинья исследовала задний двор, когда я там пинал мяч. В один момент я неуклюже наступил на лодыжку (потом выяснилось, что сломал её). Свинка подбежала и, увидев, что мне больно, побежала за моей мамой домой😄", — LoganBryantAlex.