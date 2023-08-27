10 фотонамёков, что вам тоже пора завести миниатюрную свинку
Котики, собачки или попугаи — всё это так банально! Почему бы не завести себе не только супермилого, но и необычного питомца? Показываем наглядно, почему минипиги рулят.
"Просто куча спящих поросят", — lnfinity.
Фото © Reddit / lnfinity
"Лил Пигги", — the_internet_clown.
Фото © Reddit / the_internet_clown
"Просто мопс дремлет вместе со свинкой..." — deannatroi.
Фото © Reddit / deannatroi
"Поросёнок делает: P", — IlConteiacula.
Фото © Reddit / IlConteiacula
"Знакомьтесь, это минипиг моей коллеги Бекончик. Он загорает", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Моя домашняя свинья исследовала задний двор, когда я там пинал мяч. В один момент я неуклюже наступил на лодыжку (потом выяснилось, что сломал её). Свинка подбежала и, увидев, что мне больно, побежала за моей мамой домой😄", — LoganBryantAlex.
Фото © Reddit / LoganBryantAlex
"Вот вам фотография моей мамы, держащей улыбающегося поросёнка", — tri_sect.
Фото © Reddit / tri_sect
"Я просто счастливый поросёнок", — PM_ME_BISQUITS.
Фото © Reddit / PM_ME_BISQUITS
"Спящий поросёнок с соответствующей игрушкой :)", — livinunderwater.
Фото © Reddit / livinunderwater
"Поросячья банда", — Palifaith.
Фото © Reddit / Palifaith
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Reddit / Palifaith