Был "на маячке": Мизулина отреагировала на выходку блогера со швырянием младенца в сугроб

На ситуацию с блогером-миллионником Сергеем Косенко, который для очередного ролика выбросил ребёнка в снег, обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она возмутилась по поводу видео и заявила, что Косенко проверяла налоговая инспекция. По её словам, блогер ранее был "на маячке" по налогам.

Блогер Косенко бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

"Возникает два вопроса. Первый — здоровье и безопасность ребёнка. Второй — видео явно постановочное. Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьёт по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребёнку со времён рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях", — подчеркнула Мизулина в беседе с kp.ru.