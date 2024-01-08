Был "на маячке": Мизулина отреагировала на выходку блогера со швырянием младенца в сугроб
Мизулина заявила, что бросившего ребёнка в сугроб блогера Косенко проверяла ФНС
Сергей Косенко с возлюбленной и их общим сыном Лео. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
На ситуацию с блогером-миллионником Сергеем Косенко, который для очередного ролика выбросил ребёнка в снег, обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она возмутилась по поводу видео и заявила, что Косенко проверяла налоговая инспекция. По её словам, блогер ранее был "на маячке" по налогам.
Блогер Косенко бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko
"Возникает два вопроса. Первый — здоровье и безопасность ребёнка. Второй — видео явно постановочное. Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьёт по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребёнку со времён рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях", — подчеркнула Мизулина в беседе с kp.ru.
Напомним, на блогера Косенко после ролика с двухмесячным сыном обрушилась волна негодования со стороны пользователей соцсетей. Они начали писать в адрес мужчины ругательства и угрожать ему органами опеки. Сам же Сергей заявил, что видео якобы являлось постановочным и вместо ребёнка в снег отправилась кукла, но ему никто не поверил.