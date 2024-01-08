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7 января, 21:08

"Помешались на охватах": Блогер бросил двухмесячного сына в сугроб и попал под шквал хейта

Блогер Косенко бросил двухмесячного сына в сугроб и попал под шквал хейта

Российский блогер Сергей Косенко отвернул от себя часть зрителей после скандального ролика с участием двухмесячного сына. Звезда соцсетей на камеру бросил младенца в сугроб, чем спровоцировал волну хейта в свой адрес.

Блогер Косенко бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

"Первый полёт Лео", — гласит подпись к ролику.

Подписчики с негодованием отреагировали на креатив автора семимиллионного канала. Фолловеры пристыдили Косенко за небрежное отношение к малышу, пообещав обратиться в органы опеки. В ответ блогер заявил, что якобы видео являлось постановочным и вместо ребёнка в снег отправилась кукла. Однако пользователей Сети не убедили такие аргументы.

"Совсем помешались на охватах. И никакая это не кукла, ребёнок закрывает и открывает глаза в полёте", — подметила одна из подписчиц.

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А ранее суд постановил удалить из Сети часть контента треш-блогеров Гобзавра и Людмурика. Поводом для такого решения послужили стримы с демонстрацией драк, поцелуев и распития спиртного.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko

Илья Пушкарев
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