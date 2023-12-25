Стримы треш-блогеров Гобзавра и Людмурика удалены из Сети по решению суда

Челябинский суд удовлетворил требование прокуратуры об удалении из Сети части видеороликов уральских треш-блогеров Гобзавра и Людмурика. Оставшиеся стримы отныне недоступны для несовершеннолетних зрителей.

Напомним, что правоохранители заинтересовались контентом мужчины и его матери-пенсионерки после жалоб пользователей на неприемлемое поведение родственников. За денежные донаты участники видео устраивали драки, распивали алкогольные напитки и даже целовались взасос. Внимательно изучив стримы блогеров, надзорное ведомство сочло их недопустимыми.

"В результате вмешательства прокуратуры района часть материалов удалена из сети Интернет. Доступ к остальным видеоматериалам ограничен от несовершеннолетних пользователей", — цитирует помощника прокурора Советского района Челябинска Татьяну Поздееву газета "Известия".