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25 декабря, 20:10

Стримы треш-блогеров Гобзавра и Людмурика удалены из Сети по решению суда

Треш-блогеры Гобзавр и Людмурик. Обложка © YouTube / ГОБЗ ШОУ

Треш-блогеры Гобзавр и Людмурик. Обложка © YouTube / ГОБЗ ШОУ

Челябинский суд удовлетворил требование прокуратуры об удалении из Сети части видеороликов уральских треш-блогеров Гобзавра и Людмурика. Оставшиеся стримы отныне недоступны для несовершеннолетних зрителей.

Напомним, что правоохранители заинтересовались контентом мужчины и его матери-пенсионерки после жалоб пользователей на неприемлемое поведение родственников. За денежные донаты участники видео устраивали драки, распивали алкогольные напитки и даже целовались взасос. Внимательно изучив стримы блогеров, надзорное ведомство сочло их недопустимыми.

"В результате вмешательства прокуратуры района часть материалов удалена из сети Интернет. Доступ к остальным видеоматериалам ограничен от несовершеннолетних пользователей", — цитирует помощника прокурора Советского района Челябинска Татьяну Поздееву газета "Известия".

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Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект о наказаниях за треш-стримы. Авторов таких видео предлагается штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

Илья Пушкарев
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