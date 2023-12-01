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1 декабря, 09:51

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 600 тысяч за треш-стримы

Сенатор Башкин: В Госдуму через неделю внесут проект о наказании за треш-стримы

Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе планирует внести в Госдуму проект закона, который закрепит на законодательном уровне ответственность за проведение треш-стримов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на одного из авторов законопроекта, сенатора Александра Башкина.

"На следующей неделе планируем вносить", — сообщил собеседник агентству.

Законопроекты внесут поправки в УК РФ, КоАП РФ и федеральные законы "Об информации…" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В начале ноября председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что эти предложения были поддержаны Правительством. По его словам, в административном Кодексе появятся штрафы до 600 тысяч рублей, наказания, допускающие конфискацию имущества, запрет на определённые действия, в том числе использование интернета.

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Напомним, в сентябре Метелев рассказал, что Верховный суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам. Тогда сообщалось, что законопроект предусматривает введение штрафов до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, а в случае тяжких нарушений — даже уголовную ответственность.

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Юрий Лысенко
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