В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 600 тысяч за треш-стримы

Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе планирует внести в Госдуму проект закона, который закрепит на законодательном уровне ответственность за проведение треш-стримов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на одного из авторов законопроекта, сенатора Александра Башкина.

"На следующей неделе планируем вносить", — сообщил собеседник агентству.

Законопроекты внесут поправки в УК РФ, КоАП РФ и федеральные законы "Об информации…" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В начале ноября председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что эти предложения были поддержаны Правительством. По его словам, в административном Кодексе появятся штрафы до 600 тысяч рублей, наказания, допускающие конфискацию имущества, запрет на определённые действия, в том числе использование интернета.