Треш-блогер Хилми Форкс после задержания заявил, что "чувствует себя Бритни Спирс"
SHOT: Треш-блогер Хилми Форкс сравнил себя с Бритни Спирс
Треш-блогер Хилми Форкс, новость о задержании которого появилась ранее сегодня, впервые прокомментировал историю, заявив журналисту SHOT, что "чувствует себя Бритни Спирс".
Треш-блогер Хилми Форкс сравнил себя с Бритни Спирс после того, как его задержали в Москве. Видео © SHOT
"Я чувствую себя Бритни Спирс 2007 года", — сказал блогер, имея в виду тот период жизни поп-звезды, когда она "сошла с ума".
При этом на вопрос журналиста о том, сошёл ли с ума сам блогер, Форкс ответил отрицательно и поспешил убежать от дальнейших расспросов.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что скандального треш-блогера Хилми Форкса задержали в Москве за распространение порно. Поводом для этого, как утверждалось, стали обнаруженные в Сети публикации со "сценами полового акта". Блогеру предъявили обвинения и отпустили под подписку о невыезде. Причём о якобы возбуждённом уголовном деле в отношении Форкса ещё в июле этого года сообщала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
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