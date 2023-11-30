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30 ноября, 14:06

Треш-блогер Хилми Форкс после задержания заявил, что "чувствует себя Бритни Спирс"

SHOT: Треш-блогер Хилми Форкс сравнил себя с Бритни Спирс

Треш-блогер Хилми Форкс, новость о задержании которого появилась ранее сегодня, впервые прокомментировал историю, заявив журналисту SHOT, что "чувствует себя Бритни Спирс".

Треш-блогер Хилми Форкс сравнил себя с Бритни Спирс после того, как его задержали в Москве. Видео © SHOT

"Я чувствую себя Бритни Спирс 2007 года", — сказал блогер, имея в виду тот период жизни поп-звезды, когда она "сошла с ума".

При этом на вопрос журналиста о том, сошёл ли с ума сам блогер, Форкс ответил отрицательно и поспешил убежать от дальнейших расспросов.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что скандального треш-блогера Хилми Форкса задержали в Москве за распространение порно. Поводом для этого, как утверждалось, стали обнаруженные в Сети публикации со "сценами полового акта". Блогеру предъявили обвинения и отпустили под подписку о невыезде. Причём о якобы возбуждённом уголовном деле в отношении Форкса ещё в июле этого года сообщала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

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t.me / Хилми

Максим Плетнёв
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