Скандального треш-блогера Хилми Форкса задержали в Москве за распространение порно
SHOT: Треш-блогера Хилми задержали в Москве за распространение порнографии
Треш-блогер Хилми Форкс. Обложка © t.me / Хилми
Блогера-трансгендера Хилми Форкса задержали в Москве по уголовному делу о распространении порнографии. В его соцсетях были обнаружены публикации со "сценами полового акта", сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации канала, треш-блогера задержали вчера, 29 ноября, после чего доставили в отделение полиции, где ему предъявили обвинение в распространении порно. Сам Хилми частично признал вину.
Сейчас блогер отпущен под подписку о невыезде. Он будет находиться дома до начала судебного разбирательства.
Напомним, 29-летний Хилми Форкс после возвращения в Россию устроил драку в одном из московских ресторанов быстрого питания сети "Вкусно — и точка". Его задержали и по делу о мелком хулиганстве на 12 дней арестовали, поместив в спецприёмник. После выхода на свободу блогер зачитал оду, посвящённую директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Сама же член ОП сообщала, что на Форкса якобы заведено уголовное дело за распространение порнографии. В июле стало известно о задержании сожителя Хилми — трансгендера Максима. В отношении его возбудили дело об осквернении религиозной символики.