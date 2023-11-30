Скандального треш-блогера Хилми Форкса задержали в Москве за распространение порно

Блогера-трансгендера Хилми Форкса задержали в Москве по уголовному делу о распространении порнографии. В его соцсетях были обнаружены публикации со "сценами полового акта", сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, треш-блогера задержали вчера, 29 ноября, после чего доставили в отделение полиции, где ему предъявили обвинение в распространении порно. Сам Хилми частично признал вину.