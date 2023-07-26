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26 июля, 10:50

Против сожителя трансгендера Хилми Форкса возбудили дело об осквернении религиозной символики

Возбуждено дело против сожителя блогера Хилми Форкса — трансгендера Максима

В отношении сожителя скандального тиктокера-трансгендера Хилми Форкса — трансгендера Максима — возбуждено уголовное дело за осквернение религиозной символики. Он прифотошопил своё лицо к иконе, сообщает SHOT.

Сожитель блогера Хилми Форкса — трансгендер Максим — в сопровождении полицейских. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Максима задержали накануне, когда он приехал встречать Хилми из спецприёмника, где тот провёл 12 суток после драки в московском кафе. В итоге вместо встречи с бойфрендом его ждало рандеву с мужчинами в форме. Несмотря на то что трансгендер уже удалил фото с иконой и свои страницы в соцсетях, по статье 5.26 КоАП ему грозит штраф до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок 120 часов.

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Напомним, 29-летний Хилми Форкс после возвращения в Россию устроил драку в одном из московских ресторанов быстрого питания сети "Вкусно — и точка". Его задержали и по делу о мелком хулиганстве на 12 дней арестовали, поместив в спецприёмник. После выхода на свободу блогер зачитал оду, посвящённую директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Сама же член ОП сообщала, что на Форкса зведено уголовное дело за распространение порнографии.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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