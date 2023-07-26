Против сожителя трансгендера Хилми Форкса возбудили дело об осквернении религиозной символики

По данным телеграм-канала, Максима задержали накануне, когда он приехал встречать Хилми из спецприёмника, где тот провёл 12 суток после драки в московском кафе. В итоге вместо встречи с бойфрендом его ждало рандеву с мужчинами в форме. Несмотря на то что трансгендер уже удалил фото с иконой и свои страницы в соцсетях, по статье 5.26 КоАП ему грозит штраф до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок 120 часов.