Мизулина обратилась в МВД насчёт треш-блогеров Сплитики и Влада Дурака

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пожаловалась в МВД и Генпрокуратуру на деятельность треш-блогеров Сплитики и Влада Дурака. Она считает, что за созданием их контента стоят заинтересованные продюсеры.

"Полагаем, что деятельность этих блогеров по созданию деструктивного контента координируется продюсерами, менеджерами и иными лицами, которые, вероятно, сознательно пытаются вовлекать молодёжную аудиторию в совершение антиобщественных и насильственных действий", — написала она в телеграм-канале.