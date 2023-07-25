Мизулина обратилась в МВД насчёт треш-блогеров Сплитики и Влада Дурака
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пожаловалась в МВД и Генпрокуратуру на деятельность треш-блогеров Сплитики и Влада Дурака. Она считает, что за созданием их контента стоят заинтересованные продюсеры.
"Полагаем, что деятельность этих блогеров по созданию деструктивного контента координируется продюсерами, менеджерами и иными лицами, которые, вероятно, сознательно пытаются вовлекать молодёжную аудиторию в совершение антиобщественных и насильственных действий", — написала она в телеграм-канале.
Мизулина сослалась на экспертов, которые назвали драки с участием вышеуказанных блогеров постановочными. По её словам, продюсеры Сплитики и Влада Дурака также могли раскручивать блогера-трансгендера Хилми Форкса и других, подобных ему.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса. Через некоторое время он извинился за драку в кафе "Вкусно — и точка". Позже суд приговорил его к 12 суткам административного ареста.
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