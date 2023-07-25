Регион

Уведомления отключены

25 июля, 12:48

Мизулина обратилась в МВД насчёт треш-блогеров Сплитики и Влада Дурака

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пожаловалась в МВД и Генпрокуратуру на деятельность треш-блогеров Сплитики и Влада Дурака. Она считает, что за созданием их контента стоят заинтересованные продюсеры.

"Полагаем, что деятельность этих блогеров по созданию деструктивного контента координируется продюсерами, менеджерами и иными лицами, которые, вероятно, сознательно пытаются вовлекать молодёжную аудиторию в совершение антиобщественных и насильственных действий", — написала она в телеграм-канале.

Треш-блогер признался в педофилии и ради просмотров довёл до слёз дочь на стриме

Треш-блогер признался в педофилии и ради просмотров довёл до слёз дочь на стриме

Мизулина сослалась на экспертов, которые назвали драки с участием вышеуказанных блогеров постановочными. По её словам, продюсеры Сплитики и Влада Дурака также могли раскручивать блогера-трансгендера Хилми Форкса и других, подобных ему.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса. Через некоторое время он извинился за драку в кафе "Вкусно — и точка". Позже суд приговорил его к 12 суткам административного ареста.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / splitika / vlodwe

Илья Суриков
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров