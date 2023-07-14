Скандальному трансгендеру Хилми Форксу дали 12 суток ареста за драку во "Вкусно — и точка"
Суд приговорил трансгендера Хилми Форкса к 12 суткам административного ареста
Тиктокер-трансгендер Хилми Форкс. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hilmi_forks
Суд приговорил скандального тиктокера-трансгендера Хилми Форкса к 12 суткам административного ареста по делу о мелком хулиганстве.
"Назначить наказание в виде административного ареста на 12 суток", — постановил суд.
Напомним, Хилми Форкс сразу после возвращения в Россию устроил драку в одном из московских ресторанов быстрого питания сети "Вкусно — и точка". Кроме того, на него завели уголовное дело за распространение порнографии.