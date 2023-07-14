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14 июля, 12:23

Скандальному трансгендеру Хилми Форксу дали 12 суток ареста за драку во "Вкусно — и точка"

Суд приговорил трансгендера Хилми Форкса к 12 суткам административного ареста

<p>Тиктокер-трансгендер Хилми Форкс. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hilmi_forks</p>

Тиктокер-трансгендер Хилми Форкс. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hilmi_forks

Суд приговорил скандального тиктокера-трансгендера Хилми Форкса к 12 суткам административного ареста по делу о мелком хулиганстве.

"Назначить наказание в виде административного ареста на 12 суток", постановил суд.

"Я раскаиваюсь": Трансгендер Хилми Форкс извинился за "мордобой" во "Вкусно — и точка"

"Я раскаиваюсь": Трансгендер Хилми Форкс извинился за "мордобой" во "Вкусно — и точка"

Напомним, Хилми Форкс сразу после возвращения в Россию устроил драку в одном из московских ресторанов быстрого питания сети "Вкусно — и точка". Кроме того, на него завели уголовное дело за распространение порнографии.

Матвей Константинов
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