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12 июля, 21:22

"Я раскаиваюсь": Трансгендер Хилми Форкс извинился за "мордобой" во "Вкусно — и точка"

Трансгендер Хилми Форкс извинился за драку во "Вкусно — и точка"

Скандальный тиктокер-трансгендер Хилми Форкс извинился за драку в кафе "Вкусно — и точка", которую он учинил сразу же после возвращения в Россию. Видео его раскаяний обнародовала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Скандальный тиктокер-трансгендер Хилми Форкс извинился за драку в кафе "Вкусно — и точка". Видео © t.me / Екатерина Мизулина

"Я извиняюсь за драку в публичном месте, именно во "Вкусно — и точка", которая произошла несколько дней назад. Я считаю, что распускать руки в каких-то случаях нельзя, это плохо. <…> Не берите, пожалуйста, с меня пример, потому что это очень плохо, я раскаиваюсь", — сказал блогер.

Сейчас тиктокер задержан, но по другому уголовному делу. В эти минуты он даёт показания в отделении полиции по Даниловскому району. По словам Мизулиной, завтра состоится судебное заседание, в ходе которого решится вопрос о его привлечении к ответственности.

Скрывает лицо: Появилось видео допроса скандального блогера-трансгендера Хилми Форкса

Скрывает лицо: Появилось видео допроса скандального блогера-трансгендера Хилми Форкса

Напомним, блогер-трансгендер Хилми Форкс был задержан в Москве сегодня вечером. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ. Сейчас тиктокер под подпиской о невыезде.

Обложка ©

t.me / Екатерина Мизулина

Оксана Попова
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