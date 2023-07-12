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12 июля, 20:26

Скрывает лицо: Появилось видео допроса скандального блогера-трансгендера Хилми Форкса

Появилось видео допроса задержанного в Москве блогера-трансгендера Хилми Форкса

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина показала видео допроса задержанного блогера-трансгендера Хилми Форкса. Сейчас скандальный тиктокер даёт показания в полиции, всячески скрывая лицо.

Видео допроса задержанного в Москве блогера-трансгендера Хилми Форкса. Видео © t.me / Екатерина Мизулина

На опубликованных кадрах скандальный блогер объясняет сотрудникам полиции причину своего задержания и скрывает лицо от камеры. Как подчеркнула Мизулина, ему грозит до шести лет лишения свободы, но за время следствия к нему "могут возникнуть и другие вопросы".

"Блогер вернулся в Россию, будучи уверенным, что его адвокат "порешал" все вопросы. Горе-адвокат даже хвалился этим в соцсетях. Только вот не рассчитал, что у нас есть честные и добросовестные сотрудники полиции и их большинство", — написала Мизулина.

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Блогер-трансгендер Хилми Форкс был задержан в Москве сегодня вечером. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ. Сейчас тиктокер под подпиской о невыезде.

Обложка ©

t.me / Екатерина Мизулина

Оксана Попова
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