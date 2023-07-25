Мизулина: Задержан сожитель блогера Хилми Форкса — трансгендер Максим
Полицейские задержали сожителя скандального тиктокера-трансгендера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник). Тот тоже трансгендер, его зовут Максим и, предположительно, он занимается проституцией. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Задержание сожителя блогера Хилми Форкса — трансгендера Максима. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина
"Его доставили в Прокуратуру Басманного района города Москвы. По предварительной информации, в отношении него возбуждено административное дело в связи с распространением противоправного контента в Сети", — написала она в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что 29-летний Хилми Форкс сразу после возвращения в Россию устроил драку в одном из московских ресторанов быстрого питания сети "Вкусно — и точка". Его задержали, а после выхода из спецприёмника, где он провёл 12 суток ареста по делу о мелком хулиганстве, зачитал оду, посвящённую Мизулиной. Сама же директор Лиги безопасного интернета сообщала, что на Хилми Форкса также завели уголовное дело за распространение порнографии.
Telegram / Екатерина Мизулина