Мизулина: Задержан сожитель блогера Хилми Форкса — трансгендер Максим

Полицейские задержали сожителя скандального тиктокера-трансгендера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник). Тот тоже трансгендер, его зовут Максим и, предположительно, он занимается проституцией. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Его доставили в Прокуратуру Басманного района города Москвы. По предварительной информации, в отношении него возбуждено административное дело в связи с распространением противоправного контента в Сети", — написала она в телеграм-канале.

Ранее Лайф писал, что 29-летний Хилми Форкс сразу после возвращения в Россию устроил драку в одном из московских ресторанов быстрого питания сети "Вкусно — и точка". Его задержали, а после выхода из спецприёмника, где он провёл 12 суток ареста по делу о мелком хулиганстве, зачитал оду, посвящённую Мизулиной. Сама же директор Лиги безопасного интернета сообщала, что на Хилми Форкса также завели уголовное дело за распространение порнографии.