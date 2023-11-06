Треш-стример Шлюз умер в прямом эфире после выпитой "за донаты" бутылки водки

В Витебске треш-стример Алексей Кунис (Шлюз, Шлюзбери) умер от анафилактического шока, который получил после опустошения залпом бутылки водки. Спиртное он выпил, чтобы получить донат.

Вместе с друзьями он вёл канал "Околоконторы", который существует с 2019 года и повествует о жизни друзей из Витебска. Парни зарабатывают на том, что снимают обзоры на шаурмечные и рюмочные.

Выпивший залпом бутылку водки "за донаты" треш-стример из Белоруссии умер на глазах у зрителей. Видео © T.me / "Бушующий мир"

Вчера вечером они вели стрим и уже были под градусом. Пьяному Шлюзу зрители скинули донат. Однако было условие: чтобы получить деньги, ему нужно выпить залпом на камеру бутылку водки. После того как блогер опустошил целую бутылку, он сразу отключился, а друзья уложили его спать на диван.

Через несколько часов ребятам начали прилетать комментарии от зрителей, что человек на диване посинел. Но на сообщения они не реагировали, а когда подошли к другу и попытались привести его в чувство, было уже поздно. Сейчас все комментарии под стримом почистили. А утром следующего дня авторы канала опубликовали новость о смерти Куниса.