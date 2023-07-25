Регион

Уведомления отключены

25 июля, 11:17

Видео не для слабонервных: Фитнес-блогер сломал себе шею штангой весом 210 кг

Фитнес-блогер Джастин Вики умер, пытаясь поднять штангу весом 210 кг

<p>Фитнес-блогер Джастин Вики. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justynvickybali_island</p>

Фитнес-блогер Джастин Вики. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justynvickybali_island

В возрасте 33 лет умер популярный индонезийский фитнес-блогер Джастин Вики. Он сломал шею, когда пытался поднять штангу весом более 200 килограммов. Видео с моментом гибели мужчины распространили в соцсетях.

Фитнес-блогер Джастин Вики скончался после попытки поднять штангу весом 210 килограммов. Видео © Twitter / Roy Stefanus

Трагедия произошла на Бали во время тренировки в спортзале. Судя по этим кадрам, Вики водрузил на плечи штангу, сделал присед, но подняться обратно уже не смог. Он не справился с весом — и штанга сломала ему шею. Как сообщает Channel NewsAsia, Вики пытался поднять 210 килограммов.

В Дагестане 22-летняя девушка умерла во время косметологических процедур на дому

В Дагестане 22-летняя девушка умерла во время косметологических процедур на дому

При этом блогера страховал другой мужчина, но тот не смог вовремя помочь. Блогер сломал шею, жизненно важные органы оказались сдавлены. Мужчину доставили в больницу, вскоре он скончался после экстренной операции.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на пляже города Азова Ростовской области скончался 16-летний юноша после дружеского спарринга.

Илья Суриков
  • Новости
  • Индонезия
  • бали
  • Происшествия
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров