Видео не для слабонервных: Фитнес-блогер сломал себе шею штангой весом 210 кг

В возрасте 33 лет умер популярный индонезийский фитнес-блогер Джастин Вики. Он сломал шею, когда пытался поднять штангу весом более 200 килограммов. Видео с моментом гибели мужчины распространили в соцсетях.

Фитнес-блогер Джастин Вики скончался после попытки поднять штангу весом 210 килограммов. Видео © Twitter / Roy Stefanus

Трагедия произошла на Бали во время тренировки в спортзале. Судя по этим кадрам, Вики водрузил на плечи штангу, сделал присед, но подняться обратно уже не смог. Он не справился с весом — и штанга сломала ему шею. Как сообщает Channel NewsAsia, Вики пытался поднять 210 килограммов.

При этом блогера страховал другой мужчина, но тот не смог вовремя помочь. Блогер сломал шею, жизненно важные органы оказались сдавлены. Мужчину доставили в больницу, вскоре он скончался после экстренной операции.