Регион

Уведомления отключены

9 июля, 04:27

В Азове 16-летний отдыхающий умер на пляже после спарринга

Rostov.ru: В Азове 16-летний подросток умер после дружеского спарринга на пляже

На пляже города Азова в Ростовской области скончался 16-летний юноша. Как пишет Rostov.ru, подросток участвовал в дружеском спарринге.

Друзья погибшего рассказали, что он потерял сознание сразу после того, как снял перчатки. Свидетели происшествия пытались привести мальчика в чувство, но ни им, ни прибывшим на их вызов врачам не удалось его спасти. Причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

В Подмосковье школьник наглотался психотропов на вписке у подруги и попал в больницу

В Подмосковье школьник наглотался психотропов на вписке у подруги и попал в больницу

А ранее Лайф писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области подростки напоили семиклассника палёным алкоголем и избили. Он дошёл до водоёма, чтобы умыться, но упал и пошёл ко дну. Когда семиклассника достали, он был уже мёртв.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров