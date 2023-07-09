В Азове 16-летний отдыхающий умер на пляже после спарринга
Rostov.ru: В Азове 16-летний подросток умер после дружеского спарринга на пляже
На пляже города Азова в Ростовской области скончался 16-летний юноша. Как пишет Rostov.ru, подросток участвовал в дружеском спарринге.
Друзья погибшего рассказали, что он потерял сознание сразу после того, как снял перчатки. Свидетели происшествия пытались привести мальчика в чувство, но ни им, ни прибывшим на их вызов врачам не удалось его спасти. Причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.
А ранее Лайф писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области подростки напоили семиклассника палёным алкоголем и избили. Он дошёл до водоёма, чтобы умыться, но упал и пошёл ко дну. Когда семиклассника достали, он был уже мёртв.
ТАСС / Сергей Бобылев