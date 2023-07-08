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8 июля, 09:36

В Подмосковье школьник наглотался психотропов на вписке у подруги и попал в больницу

13-летний подросток отравился психотропными веществами в подмосковных Люберцах

В подмосковных Люберцах подростка госпитализировали с вечеринки с острым отравлением психотропными препаратами. Подробности сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 13-летний школьник гостил у подруги на улице Гагарина и решил остаться на ночь. В какой-то момент девушка дала приятелю антипсихотический препарат, поскольку тот "никак не мог расслабиться". От таблеток мальчику резко поплохело.

В результате подростка увезли на скорой с острым медикаментозным отравлением. Сейчас он уже пришёл в себя и находится под наблюдением врачей. Откуда у школьницы дома взялись психотропные препараты, выясняет полиция.

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Ранее в Москве школьница попала в больницу из-за психотропов и вейпа. Девочка выпила девять таблеток препарата, который назначают для лечения шизофрении.

Обложка ©

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Ирина Фальке
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