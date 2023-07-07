В Москве школьница отравилась после приёма психотропных таблеток на прогулке

В Москве 16-летняя девочка отравилась после приёма психотропного препарата и курения электронной сигареты. Об этом сообщает SHOТ.

Недавно девочка закончила девятый класс. Во время каникул она пошла на прогулку и выпила девять таблеток галоперидола. Обычно его назначают для лечения шизофрении. После этого она покурила электронную сигарету. Спустя некоторое время школьнице стало плохо.

У девочки диагностировали острое отравление. Её доставили в Детскую клиническую больницу, врачи пытаются привести состояние пациентки в норму. Сотрудники полиции выясняют, где школьница достала таблетки.