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7 июля, 07:20

В Москве школьница отравилась после приёма психотропных таблеток на прогулке

В Москве школьница попала в больницу из-за психотропных таблеток и вейпа

В Москве 16-летняя девочка отравилась после приёма психотропного препарата и курения электронной сигареты. Об этом сообщает SHOТ.

Недавно девочка закончила девятый класс. Во время каникул она пошла на прогулку и выпила девять таблеток галоперидола. Обычно его назначают для лечения шизофрении. После этого она покурила электронную сигарету. Спустя некоторое время школьнице стало плохо.

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У девочки диагностировали острое отравление. Её доставили в Детскую клиническую больницу, врачи пытаются привести состояние пациентки в норму. Сотрудники полиции выясняют, где школьница достала таблетки.

Ранее Лайф писал о том, что в Красноярском крае с острым отравлением госпитализированы четверо подростков. Они съели листья ядовитой диффенбахии.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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