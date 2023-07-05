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5 июля, 12:27

Жители Магнитогорска массово отравились шаурмой из кафе "Хорошее место"

В Магнитогорске отравились сразу несколько местных жителей. Как сообщает ЕАН, все они перекусывали в кафе быстрого питания "Хорошее место".

"Слегли с друзьями в инфекционное отделение, подозрение на сальмонеллёз. Уже больше 12 человек в отделении после шаурмы из "Хорошего места", — пожаловалась в соцсетях горожанка.

На её пост тут же откликнулись ещё несколько посетителей рокового кафе. Некоторые из них также обратились в медучреждения, а кто-то лечился дома. В настоящее время неизвестно, сколько конкретно человек отравились едой из "хорошего места", так как жалоб становится всё больше и больше. В ближайшее время горожане собираются обратиться в Роспотребнадзор.

До 76 возросло число детей, отравившихся после празднования выпускного в ресторане Петербурга

До 76 возросло число детей, отравившихся после празднования выпускного в ресторане Петербурга

Ранее Лайф сообщал об участившихся случаях массовых отравлений в детских лагерях. Так, в Амурской области 115 воспитанников лагеря "Белые горы" заразились кишечной инфекцией. Как позже выяснилось, на пищеблоке работали больные коровирусом повара. Похожий случай произошёл и в Кемеровской области: там 12 детей увезли в больницу с отравлением из санатория "Магистраль".

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ТАСС / Александра Левчук

Наталья Исакова
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