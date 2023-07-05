Жители Магнитогорска массово отравились шаурмой из кафе "Хорошее место"

"Слегли с друзьями в инфекционное отделение, подозрение на сальмонеллёз. Уже больше 12 человек в отделении после шаурмы из "Хорошего места", — пожаловалась в соцсетях горожанка.

На её пост тут же откликнулись ещё несколько посетителей рокового кафе. Некоторые из них также обратились в медучреждения, а кто-то лечился дома. В настоящее время неизвестно, сколько конкретно человек отравились едой из "хорошего места", так как жалоб становится всё больше и больше. В ближайшее время горожане собираются обратиться в Роспотребнадзор.