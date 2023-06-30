До 76 возросло число детей, отравившихся после празднования выпускного в ресторане Петербурга

Количество отравившихся в ресторане Grand Bianco в центре Санкт-Петербурга увеличилось до 95 человек. Об этом рассказали в городском главке Роспотребнадзора. Среди отравившихся значится 76 детей.

"От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд"), расположенным по адресу город Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом № 36, в период с 24 июня 2023 года по 29 июня 2023 года пострадало 95 человек (76 детей и 19 взрослых)", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В инфекционных стационарах города на лечении остаются пять детей и один взрослый. В ведомстве указали, что Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил деятельность ресторана Grand Bianco на 90 суток.