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30 июня, 15:20

До 76 возросло число детей, отравившихся после празднования выпускного в ресторане Петербурга

Число отравившихся в ресторане Grand Bianco в Петербурге возросло до 95

Количество отравившихся в ресторане Grand Bianco в центре Санкт-Петербурга увеличилось до 95 человек. Об этом рассказали в городском главке Роспотребнадзора. Среди отравившихся значится 76 детей.

"От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд"), расположенным по адресу город Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом № 36, в период с 24 июня 2023 года по 29 июня 2023 года пострадало 95 человек (76 детей и 19 взрослых)", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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В инфекционных стационарах города на лечении остаются пять детей и один взрослый. В ведомстве указали, что Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил деятельность ресторана Grand Bianco на 90 суток.

Несколько дней назад Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге массово отравились ученики гимназии № 92 в ресторане на набережной Грибоедова. Известно, что отравившиеся праздновали выпускной.

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Илья Суриков
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