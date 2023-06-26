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26 июня, 15:38

Выпускной вечер обернулся для петербургских гимназистов массовым отравлением

В Санкт-Петербурге 43 выпускника гимназии отравились в ресторане

В Санкт-Петербурге проверяют сообщения о массовом отравлении учеников гимназии № 92 в ресторане на набережной Грибоедова. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, к расследованию привлечены сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

Работа сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС в ресторане, где отравились школьники. Видео © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся необходимые отборы проб пищевой продукции", говорится в опубликованном сообщении.

По словам источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, отравившиеся праздновали выпускной. Всего в ресторане находилось 60 гимназистов, на плохое самочувствие пожаловались 43 человека, а также три педагога и три родителя. Три ребёнка были госпитализированы.

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Лайф рассказывал о массовом отравлении студентов Уральского юридического института. По последним данным, число пострадавших возросло до 82, из которых 55 — в больнице. Всем курсантам поставлен диагноз "гастроэнтерит лёгкой степени".

Обложка ©

ТАСС / Евгений Леонов

Матвей Константинов
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