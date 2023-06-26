Выпускной вечер обернулся для петербургских гимназистов массовым отравлением
В Санкт-Петербурге 43 выпускника гимназии отравились в ресторане
В Санкт-Петербурге проверяют сообщения о массовом отравлении учеников гимназии № 92 в ресторане на набережной Грибоедова. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, к расследованию привлечены сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.
Работа сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС в ресторане, где отравились школьники. Видео © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга
"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся необходимые отборы проб пищевой продукции", — говорится в опубликованном сообщении.
По словам источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, отравившиеся праздновали выпускной. Всего в ресторане находилось 60 гимназистов, на плохое самочувствие пожаловались 43 человека, а также три педагога и три родителя. Три ребёнка были госпитализированы.
Лайф рассказывал о массовом отравлении студентов Уральского юридического института. По последним данным, число пострадавших возросло до 82, из которых 55 — в больнице. Всем курсантам поставлен диагноз "гастроэнтерит лёгкой степени".
ТАСС / Евгений Леонов