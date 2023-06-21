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21 июня, 04:50

Прокуратура потребовала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой

Прокуратура Братска подала в суд иск о запрете работы кафе, в котором более ста человек отравились шаурмой. Об этом сообщает надзорное ведомство Иркутской области.

"Прокуратура направила в Братский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора", — отмечается в сообщении в телеграм-канале.

Число пострадавших после отравления шаурмой в Братске превысило 100 человек

Число пострадавших после отравления шаурмой в Братске превысило 100 человек

Напомним, массовое отравление произошло в братском кафе "Шаурму хочу". Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Возбуждено уголовное дело. Заведение сейчас закрыто, а владельца кафе отправили под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия.

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Кадр видео Telegram / Следком38

Юлия Коновалова
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