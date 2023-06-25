На Урале 36 курсантов юридического института госпитализировали с отравлением

В Екатеринбурге у 60 курсантов Уральского юридического института обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на экстренные службы.

"25 июня на территории Уральского юридического института на улице Корепина выявлены случаи массового кишечного отравления у курсантов. Симптомы отравления были выявлены у 60 человек, 47 человек из них обратились за врачебной помощью", — говорится в сообщении.

После обследования 11 человек отказались от госпитализации, а 36 юношей доставили в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40. Им поставлен диагноз "гастроэнтерит лёгкой степени". Среди заболевших есть также один взрослый. В региональном Минздраве сообщили, что тяжёлых случаев нет, госпитализированным оказывается медпомощь.