Не менее 29 дорожных работников одной компании отравились в Краснодарском крае

В Краснодарском крае отравились не менее 29 дорожных работников, занятых на стройке трассы Краснодар – Керчь. По данным источника "SHOT ПРОВЕРКА", 15 из них были госпитализированы в инфекционное отделение Красноармейской ЦРБ с признаками острого инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта.