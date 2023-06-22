Не менее 29 дорожных работников одной компании отравились в Краснодарском крае
В Краснодарском крае отравились не менее 29 дорожных работников, занятых на стройке трассы Краснодар – Керчь. По данным источника "SHOT ПРОВЕРКА", 15 из них были госпитализированы в инфекционное отделение Красноармейской ЦРБ с признаками острого инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта.
В злополучном пищеблоке уже работают сотрудники Роспотребнадзора: они исследуют пробы воды, готовых блюд, смывы с объектов внешней среды и биоматериал персонала столовой. Ещё у 24 контактных лиц взяли анализы. Все дорожники устроены в ООО "Трансстроймеханизация".
Напомним, другое массовое отравление произошло в Братске Иркутской области: более ста человек почувствовали себя плохо после посещения кафе "Шаурму хочу". Причиной вспышки стала сальмонелла. Возбуждено уголовное дело, владельца шаурмечной отправили под домашний арест. Прокуратура уже потребовала закрыть заведение.
ТАСС / Кирилл Кухмарь