Число отравившихся курсантов Уральского юридического института выросло до 82

Число отравившихся курсантов Уральского юридического института увеличилось до 82. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На утро 26 июня за медицинской помощью обратились ещё 22 учащихся института. Из них дополнительно госпитализированы 19 человек. Таким образом, в больницах остаются 55 курсантов", — сказал собеседник агентства.

Всего госпитализированы 55 человек: пять находятся в инфекционной больнице Верхней Пышмы, а остальные — в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Подчёркивается, что комбинат питания и штат поваров находятся в ведении института. Предварительно, кишечную инфекцию занёс кто-то из них.