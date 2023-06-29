Руководство лагеря в Приамурье пыталось скрыть массовое отравление детей

Руководство летнего оздоровительного лагеря "Белые горы" в Амурской области пыталось скрыть массовое отравление детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На территории лагеря проверки ведут сотрудники Управления Роспотребнадзора по Амурской области и областной прокуратуры. В том числе им предстоит дать оценку действиям администрации лагеря, которая не сообщила ни в одно ведомство о фактах заболевания среди детей, также отмечена попытка скрыть информацию о произошедшем", — уточнили в службе.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, число детей, отравившихся в лагере, выросло до 86 (из 275 отдыхавших там). Пострадавшие жалуются на боль в животе и рвоту. Десять детей попали в больницу, у остальных ребят заболевание протекает в лёгкой форме. Причиной отравления стала норовирусная инфекция у трёх сотрудников пищеблока, которые не стали никому сообщать о том, что они больны. В настоящее время лагерь закрыт.