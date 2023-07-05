В Госдуме придумали способ отбить у россиян охоту принимать психотропы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал устанавливать в российских аптеках стенды с информацией о профилактике наркомании и контактами лечебных учреждений. С таким предложением он обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек", — приводит слова Милонова RT.

Милонов также отметил, что в некоторых регионах уже устанавливали такие информационные стенды — и эта практика давала результат. Он напомнил, что наркомания — источник ВИЧ и СПИДа, гепатита, туберкулёза, беспризорности, домашнего насилия и суицидов. Для установки стендов не нужны дополнительные финансовые затраты со стороны государства и владельцев бизнеса: волонтёрские, общественные и некоммерческие организации будут готовы взять расходы на себя, считает депутат.