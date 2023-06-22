Для некоторых россиян предложили вводить удалёнку на период жаркой погоды

Работников, особенно преклонного возраста или имеющих хронические болезни, нужно переводить на удалённую работу во время жаркой погоды. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Виталий Милонов к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, с текстом ознакомился RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды", — говорится в документе.

Депутат пояснил, что жара может привести к резкому ухудшению здоровья и обострению заболеваний у лиц из группы риска. По его мнению, в России хорошо прижились разные формы трудовой деятельности, в том числе удалёнка, особенно показательным стал период пандемии. Милонов подчеркнул, что засушливая погода способна оказать не меньший вред, чем коронавирус.