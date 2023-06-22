Для некоторых россиян предложили вводить удалёнку на период жаркой погоды
Депутат Милонов предложил отправлять сотрудников на удалёнку во время жары
Работников, особенно преклонного возраста или имеющих хронические болезни, нужно переводить на удалённую работу во время жаркой погоды. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Виталий Милонов к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, с текстом ознакомился RT.
"Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды", — говорится в документе.
Депутат пояснил, что жара может привести к резкому ухудшению здоровья и обострению заболеваний у лиц из группы риска. По его мнению, в России хорошо прижились разные формы трудовой деятельности, в том числе удалёнка, особенно показательным стал период пандемии. Милонов подчеркнул, что засушливая погода способна оказать не меньший вред, чем коронавирус.
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