Горбун с когтистыми пальцами: Создана модель работника на удалёнке в 2100 году

Британские учёные показали модель человека, которая может стать типичной для удалённых работников к 2100 году. Пугающие изображения и результаты исследования опубликовал Furniture At Work.

Модель работника удалёнки в 2100 году. Иллюстрация © Furniture At Work

Авторы считают, что внешнему виду сотрудников удалёнки будут свойственны тёмные опухшие глаза и скрюченные, будто когти, пальцы. Исследователи показали прототип такого человека (его назвали Анной) — у неё сгорблена спина, приподняты плечи, опухли глаза и деформировались пальцы от постоянной работы за клавиатурой компьютера, а ещё у неё лишний вес и слабый иммунитет.

Модель работника удалёнки в 2100 году. Иллюстрация © Furniture At Work

Анализ был проведён на базе исследования сотрудников университета Лидса. Оно показало, что у трети британцев, которые трудятся из дома, нет специального рабочего места. При изучении вопроса эксперты изучали научных труды и консультировались с экспертами сферы здравоохранения.