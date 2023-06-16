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16 июня, 18:55

Горбун с когтистыми пальцами: Создана модель работника на удалёнке в 2100 году

FAW: Учёные показали типичную внешность сотрудников удалёнки в 2100 году

<p>Модель работника удалёнки в 2100 году. Иллюстрация © <a href="https://www.furniture-work.co.uk/blog/post/from-claw-hands-to-hunchbacks-how-working-from-home-could-affect-our-bodies" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Furniture At Work</a></p>

Модель работника удалёнки в 2100 году. Иллюстрация © Furniture At Work

Британские учёные показали модель человека, которая может стать типичной для удалённых работников к 2100 году. Пугающие изображения и результаты исследования опубликовал Furniture At Work.

Модель работника удалёнки в 2100 году. Иллюстрация © Furniture At Work

Модель работника удалёнки в 2100 году. Иллюстрация © Furniture At Work

Авторы считают, что внешнему виду сотрудников удалёнки будут свойственны тёмные опухшие глаза и скрюченные, будто когти, пальцы. Исследователи показали прототип такого человека (его назвали Анной) — у неё сгорблена спина, приподняты плечи, опухли глаза и деформировались пальцы от постоянной работы за клавиатурой компьютера, а ещё у неё лишний вес и слабый иммунитет.

Модель работника удалёнки в 2100 году. Иллюстрация © Furniture At Work

Модель работника удалёнки в 2100 году. Иллюстрация © Furniture At Work

Анализ был проведён на базе исследования сотрудников университета Лидса. Оно показало, что у трети британцев, которые трудятся из дома, нет специального рабочего места. При изучении вопроса эксперты изучали научных труды и консультировались с экспертами сферы здравоохранения.

К слову, результаты проведённого в этом году опроса показали, что среди россиян формат удалённой работы только набирает популярность. В феврале этого года популярность дистанционного формата работы увеличилась на 79% в сравнении с февралём 2022 года.

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Юрий Лысенко
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