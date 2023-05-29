Магазин и животные: Россияне рассказали, на что отвлекаются на удалёнке
Только треть россиян не отвлекаются на удалёнке на посторонние дела
Во время работы из дома только треть россиян не отвлекаются на сторонние дела. Такие данные показало исследование онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru, пишет "Газета.ru".
Оказалось, что 42% в течение рабочего дня выходят в магазин, 31% — едут по делам, ещё треть — отвлекаются на чтение или просмотр фильмов. Многие отходят ради прогулки с домашним питомцем (9%), а 6% увлекают игры.
А ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить за частые больничные. Адвокат Гюзель Жубанова в беседе с Лайфом пояснила, что сотрудник может болеть довольно долго, но больничный продлевает только врачебная комиссия.
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