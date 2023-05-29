Магазин и животные: Россияне рассказали, на что отвлекаются на удалёнке

Во время работы из дома только треть россиян не отвлекаются на сторонние дела. Такие данные показало исследование онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru, пишет "Газета.ru".

Оказалось, что 42% в течение рабочего дня выходят в магазин, 31% — едут по делам, ещё треть — отвлекаются на чтение или просмотр фильмов. Многие отходят ради прогулки с домашним питомцем (9%), а 6% увлекают игры.