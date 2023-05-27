Россиянам рассказали, могут ли их уволить за частые больничные
Адвокат Жубанова: Сотрудника не могут уволить за частые больничные
Практически каждый россиянин за весь период трудовой деятельности хотя бы раз брал больничный. Однако некоторые сотрудники в данном случае входят "во вкус": иногда действительно по болезни, а в других случаях — из-за нежелания работать. Могут ли уволить сотрудника за частые больничные, в беседе с Лайфом рассказала адвокат Гюзель Жубанова.
Адвокат Гюзель Жубанова. Фото © Предоставлено Лайфу
Собеседница Лайфа объяснила, что продолжительность больничного в зависимости от заболевания или травмы может быть разной. Например, доктор единолично оформляет его на срок до 15 календарных дней, а фельдшер или зубной врач — до 10 календарных дней включительно. Но продолжительность больничного могут продлить до 10 месяцев, а иногда и до 12. Однако права уволить сотрудника из-за частых больничных у работодателя нет, объяснила адвокат.
По словам эксперта, сотрудник может болеть довольно долго, единственное ограничение — максимальный срок до 12 месяцев. На такое время больничный продлевает только врачебная комиссия. В отдельных случаях законом установлены специальные сроки, на которые он оформляется (например, по беременности и родам).
На законных основаниях можно уволить работника на больничном по инициативе работодателя в случае ликвидации организации. Также попрощаться с сотрудником на больничном можно при расторжении трудовых отношений не по желанию работодателя, а по иным причинам:
- по желанию наёмного сотрудника;
- по соглашению сторон;
- при окончании действия срочного трудового соглашения;
- при отказе человека продолжать трудиться в новых условиях при организационных или технологических изменениях;
- при переводе на работу в другую фирму;
- по независящим ни от кого обстоятельствам.
"Вся информация с момента "открытия" электронного листка нетрудоспособности хранится в системе ФСС России и может запрашиваться страхователем неоднократно, а при проведении ФСС России проверок страхователей представлять электронные листки нетрудоспособности сотрудникам фонда не потребуется", — рассказала Жубанова.
При этом работодатель может легко проверить подлинность больничного листа сотрудника. Достаточно перейти по ссылке на официальный сайт ФСС, зайти в личный кабинет организации-страхователя. В своём электронном кабинете ввести номер листка и СНИЛС работника. Если больничный подлинный, он отобразится на экране, резюмировала адвокат.
Ранее Росздравнадзор сообщил о намерении проверить сообщения об оформлении электронных больничных в ряде регионов, в том числе в Москве, без законных на то оснований.
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